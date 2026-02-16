2026年2月16日（月）8:50発表日本2025年10～12月期四半期別GDP速報（1次速報） 【1】結果：12月期GDP速報は小幅ながらプラス成長に消費や設備投資は横ばい圏 2025年10～12月期の国内実質GDPは前期比年率0.2％増と2四半期ぶりにプラス成長となりました。ブルームバーグが集計する市場予想は同1.6％増であったことから、市場が見込むほどの改善とはなりませんでした。 寄与度の内訳をみると、内需で