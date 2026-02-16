大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子運動能力検査が16日、東京・両国国技館で行われ、野島陽向（18＝二所ノ関部屋）と芳野竜汰（15＝佐渡ケ嶽部屋）の2人が受検し、ともに合格した。28日の新弟子検査、内臓検査などを経て3月8日の初日に正式に合格が発表される。体格基準（身長1メートル67、体重67キロ。中学卒業見込み者は身長1メートル65、体重65キロ）を満たさない入門希望者、および23〜25歳未満