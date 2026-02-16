命日に当たる16日に多くの花が手向けられたナワリヌイ氏の墓＝モスクワ（共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン政権批判を続けた反政府活動家ナワリヌイ氏が、ロシア北極圏の刑務所で不審な死を遂げてから16日で2年になった。支持者らはモスクワ南東部の墓で献花し、追悼した。ロシア政府は反政権的な活動家や市民団体を「過激派」「テロリスト」として活動を制限。解散や事実上の国外追放に追い込むなど弾圧を強めている。