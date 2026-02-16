阪神のＢＡ（ベースボールアンバサダー）を務める秋山拓巳氏（３４）とＯＢの亀山努氏（５６）が１６日、宜野座村内の松田小学校とうるま市内の宮森小学校でゲストティーチャーを務めた。松田小学校では小学３年生が２４人、小学４年生が１８人、計４２人へ野球を指導。宮森小学校では約６０人の小学６年生へ、ミニゲームなどを交えながら、野球の楽しさを伝えた。昨年はうるま市の彩橋小学校で沖縄県内で球団としては初めて