10年在籍したSKE48を2025年8月に卒業した元アイドルが「100人中100人に告白される髪型」という難題をオーダーし、大胆なカットで劇的変身。本人は仕上がりに大満足だったが、審査員から美容師へ鋭い指摘が入る場面があった。【映像】仰天イメチェンのビフォー・アフター2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、前回の審査で勝ち残った12人による3次審査の模様が公開された。3次審査は3人1組のチーム戦で行われ