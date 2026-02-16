俳優里見浩太朗（89）が16日、都内で「日本放送協会放送文化賞」の受賞者を代表して会見に登壇した。放送事業の発展、放送文化の向上に功績があった人を表彰するもので、今年は里見の他に相澤清晴さん（東大名誉教授）、落語家の桂文珍、玉木幸則さん（兵庫県相談支援ネットワーク代表理事ほか）、声優の野沢雅子、歌手の松任谷由実が受賞した。自身にとって俳優とは何か聞かれると、「面白い商売ですよ、自分では行けないところ