巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８＝前レイズ）が１６日に、那覇春季キャンプで行われたライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者７人と対戦して、１安打１四球、２奪三振と上々の内容だった。身長２０１センチの長身から振り降ろされる無二の軌道と最速１６０キロの強度が強み。この日は、ベテラン丸と対戦し、結果は空振り三振、左飛。さらに米国出身の新助っ人砲・ダルベックからも三振を奪った。最速は１５６