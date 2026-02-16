楽天から移籍した巨人の則本昂大投手（３５）が１６日に、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者のべ８人に対して、計２７球を投げて安打性は２、３四球を記録した。田中将の次に登板した則本は１セット目、先頭の坂本には左中間二塁打を許したものの、続く松本を二ゴロに打ち取った。キャベッジとは２打席対戦し、左前打と四球だった。２セット目は甲斐に四球を与えたものの、続く大城に空振り三振、佐々木を中飛に