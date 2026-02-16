【モデルプレス＝2026/02/16】フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮（Snow Man）を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」を始動。1年を通じて展開される全4シリーズのインタビューを届ける。【写真】スノ目黒、フェンディ新作纏い爽やかな笑顔◆フェンディ、目黒蓮の旅路を追うインタビュー企画を展開本企画では、101年目という新たな世紀へ向けて大きな一歩を踏み出す同ブラン