【モデルプレス＝2026/02/16】タレントの辻希美が2月15日、自身の公式ブログを更新。休日に家族で動物園を訪れた様子を公開した。【写真】5児のママタレ「笑顔が素敵」パンダの銅像前で撮影された家族4ショット◆辻希美「凄く楽しかった」家族で動物園満喫ショット披露辻は「今日は暖か日和だったので 急遽動物園に行って来ましたぁ」と報告。「パンダはもう居なかったけど 写真撮影してもらた」と記し、パンダの像を挟んで撮影し