『Indeed R‐1グランプリ2026』決勝進出者発表会見が、2月15日にて行われ、ファイナリストが発表された。決勝に進出するのは、しんや、今井らいぱち、渡辺銀次、ななまがり初瀬、さすらいラビー中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタンお抹茶の9名。併せて決勝のネタ順も明らかとなった。【写真】ドンデコルテ渡辺「1人なのでサンパチマイクを独り占めできる」決勝進出者発表会見の様子大会は今回で24回目。