沖縄・北谷での春季キャンプに参加している中日・松山晋也投手が１６日、病院でインフルエンザと診断され、ホテルで静養した。井上監督は「昨日から微熱があった。本人は『大丈夫』と言ってるけど、休ませた。休み明け（１９日）から合流する予定」と説明した。クローザーとして昨季は、セ・リーグタイ記録の４６セーブで、最多セーブのタイトルを獲得。今季も守護神として期待される右腕は、キャンプ初日からブルペン入り。順