春日野部屋の入門記者会見で、師匠の春日野親方（左）と握手する甲斐田龍馬＝16日、東京都立足立新田高大相撲の春日野部屋に入門する東京・足立新田高3年の甲斐田龍馬（18）が16日、東京都足立区の同校で記者会見し「3年くらいで関取になり、将来は横綱になりたい」と抱負を語った。昨年の国民スポーツ大会で少年個人2位などの実績があり、春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で三段目最下位格付け出しでのデビューを