女性初の将棋棋士を目指す福間香奈女流五冠は16日、東京都渋谷区の将棋会館でプロ棋士編入試験5番勝負の第2局に臨み、片山史龍四段と対戦して敗れた。対戦成績は0勝2敗となり、合格には残り3局を全て勝たなくてはならなくなった。