プロ野球・ヤクルトの前監督である高津臣吾さんが、ホワイトソックス・村上宗隆選手のもとを訪問。ファンへその様子を共有しました。高津さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“高津シンカーポーズ”での村上選手との笑顔の2ショットを掲載し「日本のみなさん！彼はめちゃくちゃ元気ッス！」とコメントを添えました。今季からメジャー挑戦となる村上選手は、同日キャンプイン。ファーストやサードでの守備練習に励ん