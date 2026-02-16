マツキヨココカラ＆カンパニーでは2026年1月16日から3月15日まで、ジュニアアパレルブランドのキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボキャンペーン「かわいいを探しに行こっ！」を開催中。2月16日からは、対象商品の購入でオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画の第2弾がスタートしました。平成のトキメキが詰まったデザイン♡期間中、「ルシードエル Re:（アールイー）」の各商品（1Dayサシェを除く）を2000