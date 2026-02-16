2026年2月16日から、トライアル・西友全店で「PB祭り」が開催中です（3月1日まで）。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっている西友のチラシから、お得なPB商品をピックアップして紹介します。チラシの対象期間は2月16日から23日までです。人気の「マッサマンカレー」もお得にPB祭りでは、西友のプライベートブランド「みなさまのお墨付き」の中から、対象商品約30品目がお試し価格で提供されます。「みなさまのお墨付き」は、