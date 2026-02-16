青森県の大鰐町で開かれているスキーの国民スポーツ大会＝スキー国スポで、県勢がクロスカントリーの少年女子と成年女子Aで見事優勝しました。 少年女子5キロクラシカルでは、鹿角高校2年の安保胡春選手が2位の長野の選手を7.9秒差でかわして優勝。タイムは14分28秒3。先日のインターハイに続いて、この種目2冠達成です。 成年女子Aの5キロクラシカルでは小坂町出身、秋田県スポーツ協