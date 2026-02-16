去年2月、北秋田市で新聞配達中の女性を車ではねて死亡させたとして危険運転致死とひき逃げの罪に問われている男の裁判員裁判です。男は「正常な運転が困難だったという認識はありません」と起訴内容を一部否認しました。起訴されているのは、住所が北秋田市で無職の若松大和被告、現在は鈴木大和被告37歳です。起訴状などによりますと鈴木被告は去年2月、酒を飲んだあとに普通乗用車を運転し北秋田市元町の市道で新聞配達をしてい