ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢の活躍が連日伝えられていますが、子どもたちもウインタースポーツを楽しみました。秋田市の園児たちは先月始めたばかりのスキーで成長を見せていました。秋田市の太平山スキー場オーパスには、秋田市のこども園、あきた風の遊育舎の年長園児が集まりました。板の長さは、かわいい80センチ。このこども園ではウインタースポーツに親しんでもらう