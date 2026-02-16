イオンファンタジーがこの日の取引終了後、１月度の売上概況を発表しており、既存店売上高は前年同月比７．７％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 遊戯機械売り上げが同５．５％増、商品売り上げが同２０．８％増となった。メダル部門で1～12日に新規・ライトユーザーに向けてメダル貸出促進施策や来店促進施策を実施したほか、ヘビーユーザー向けには高価格帯向け企画（メ