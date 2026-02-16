オーディション番組発のK-POPボーイズグループが“メンバー再編”を経て活動を継続する。9人組体制から5人組体制への移行が発表されたZEROBASEONE（ゼロベースワン）のことだ。【写真】堂々と“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装所属事務所WAKEONEは2月12日、ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの5人がグループに残り、ZEROBASEONEとしての活動を継続することを発表した。一方で