現役女子大生・ゆるりとな〜が、16日発売の『週刊ヤングマガジン』12号（講談社）のグラビアに登場した。【別カット】“スイーツグラビア”を展開したゆるりとな〜TikTokに投稿した大食い動画でその食べっぷりががバズっているゆるりとな〜。グラビアデビューとなる今回、バレンタインにちなんで、“スイーツグラビア”を展開。メリハリボディを大胆に披露している。同号にはそのほか、表紙＆巻頭グラビアに前田敦子、巻末グ