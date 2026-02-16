テレビ朝日系の特撮「スーパー戦隊シリーズ」の企画協力などを手がけた「株式会社 企画者104」が16日、Xを通じて業務活動の休止を発表した。【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャストがファンに感謝のメッセージ午後1時04分に書面を投稿して「いつも応援ありがとうございます。弊社『株式会社 企画者104』は創業以来皆様より格別のご厚情を賜り、今日まで存続してまいりました。そしてこの度スーパー戦隊シリーズの