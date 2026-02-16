16日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は31枚だった。コールの合計出来高は21枚。コールの出来高トップは6万4000円の11枚（620円）だった。プットのの合計出来高は10枚。プットの出来高トップは1万円の6枚（4円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格