チャンネル登録者数99万人を誇るYouTuberでタレントとしても活動する、ひまひま（18）がきょう16日から太田プロダクションに所属することが決定した。SNS総フォロワー数は180万人を超える高校3年生は「ハッピーで明るい気持ちと感謝の気持ちを忘れず、支えてくださるファンの皆さまの期待に応えられるように精一杯頑張ります！」とフレッシュに意気込む。【写真】「若返ってない？」AKB4820周年記念公演で見せた秋元康氏の近影