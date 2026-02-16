2.5次元モデルとして人気を集めるあまつまりなが、3月13日に発売する最新写真集『AS IF』（光文社）のカバーが解禁となった。鮮やかなネオンサインが輝く歓楽街の一角、ゴーゴーバーを借り切り、深紅のビキニとボンデージをまとい、妖しげな視線をこちらに投げかけるシンボリックな1枚となっている。【写真】妖艶な新規カットを公開したあまつまりなタイトル「AS IF」はあまつ自身が考案したもので、直訳すれば「まるで〜のよ