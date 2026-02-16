◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日）ラージヒル16位となった郄梨沙羅選手の応援団が現地15日、今大会すべての競技を終えた郄梨選手に向けて感謝の言葉を贈りました。4大会連続オリンピック出場となった郄梨選手。ノーマルヒルでは13位、ラージヒルで16位と、個人ではメダル獲得とはならなかったものの、混合団体ではチームに貢献し銅メダルを獲得