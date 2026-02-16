【シンガポール共同】東南アジア主要6カ国の2025年の国内総生産（GDP）成長率が16日出そろい、インドネシアとマレーシア、ベトナムが前年の伸び率を上回った。輸出や内需が堅調で、成長が加速した。ほかの3カ国もプラス成長を維持したものの、フィリピンが国内情勢の影響で勢いが鈍るなど明暗が分かれた。経済規模が域内最大のインドネシアは5.11％となり、4年連続で5％台を維持した。マレーシアも前年をわずかに上回る5.2％