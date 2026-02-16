沖縄でキャンプを行う阪神が16日、地域の野球振興も目指し、小学校の先生に代わって体育の授業を行う「ゲストティーチャー」を宜野座村とうるま市で実施。OBのスポーツニッポン新聞評論家・亀山つとむ氏（56）と秋山拓巳ベースボールアンバサダー（34）が参加した。阪神時代に通算49勝をマークした秋山氏は、野球に接する機会も少ない女子たちにも分かりやすい指導を展開した。右投げの人は、まず両手を水平の伸ばし、左の手の