沖縄でキャンプを行う阪神が16日、地域の野球振興も目指し、小学校の先生に代わって体育の授業を行う「ゲストティーチャー」を宜野座村とうるま市で実施。OBのスポーツニッポン新聞評論家・亀山つとむ氏（56）と秋山拓巳ベースボールアンバサダー（34）が参加した。阪神は新たな野球振興策として、学習指導要綱の中で必修となっている「ベースボール型授業」を先生に代わって行う活動を球団の野球振興室が中心になって展開。昨