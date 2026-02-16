「楽天春季キャンプ」（１６日、金武）前田健太投手がシート打撃に登板。今キャンプで初めて打者を相手に投球した。のべ７人に対し、２６球を投じ、無安打１四球２三振の内容。最速は１５１キロを計測した。「ブルペンと実戦形式でバッターが立つと、力の入り具合とか、ストレートの質、変化球の曲がりっていうのも変わってくるので、カウントによっての力感とか、ツーストライクに追い込んでから三振を取りにいくとか、いろ