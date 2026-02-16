会計検査院は１６日、農地の保全や管理のために集落単位で支給する国の交付金について、農地が宅地や駐車場に転用され、交付要件を満たしていなかったなどとして、１７道県２７３市町村で２０１９〜２４年度の計２億２１２０万円を過大な交付と認定し、農林水産省に返還させるよう求めたと発表した。会計検査院は、水路や農道の共同管理を促すための「多面的機能支払交付金」と、急傾斜地など生産条件が不利な地域を支援する「