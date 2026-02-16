2月15日、3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香が自身のInstagramを更新。他のメンバーのかしゆか、のっちと同じ歳の37歳の誕生日を迎えたことを報告し、大勢のファンから祝福の声が寄せられている。《2026.2.15 My birthday たっくさーんのメッセージありがとう。Becoming more myself. Let’s see who I become. #Level37 #これで3人同じ歳》と投稿。雪景色をバックに全身白のコーデで“白鳥ポーズ”のような姿勢