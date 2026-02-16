9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、楽天・宗山塁について言及した。佐伯氏は宗山について、チームの主力としての「雰囲気が出ていますし、自分のことだけじゃなく、チームのことを考えながらやらないといけない存在になってくる。そういう選手になってもらわないと困る」と話した。「この先、何十年もイーグルスを引っ張っていってもらわないといけない選手。大変ですよ。チー