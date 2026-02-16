【AnimeJapan 2026】 ［パブリックデイ］ 会期：3月28・29日 9時30分～17時（最終入場16時30分） 会場：東京ビッグサイト東展示棟 4-8 ホール、南展示棟 1-4 ホール、屋上展示場 3月28・29日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」の会場マップが解禁となった。 2014年の初開催から13回目を迎える「Ani