名古屋の街に根付いて70年。懐かしさで親しまれてきた老舗洋菓子店が、3代目の手で新たな一歩を踏み出しました。変わるもの、変えないもの。その選択の裏にある思いと、リニューアル初日の舞台裏を追います。 ■地元で愛されてきた老舗洋菓子店 名古屋市瑞穂区にある老舗洋菓子店「お菓子工房オランダ」。1953年の創業以来、この地で営業を続けてきました。 常連客：「もう30年以上」別の常連客： 「