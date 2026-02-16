スピードスケート女子500メートルミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）は37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルでも銅メダルを獲得しており、今大会2つ目のメダル。通算9個目となり、自身が持っていた日本女子の最多記録を更新したが、このレースをスタンドで観戦していた姉・高木菜那さんの姿が反響を呼んでいる。満面の笑みを妹に送っ