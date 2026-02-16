皆さんの中に、接客業の経験がある方はいらっしゃいますか。様々なお客さまとの出会いや会話の中で、うれしいこともあれば、嫌なことや心が疲弊してしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が働く洋菓子店で起きた、ある常連客に対してモヤモヤしていた疑問が、思いがけない形で解けた心が少し温かくなるエピソードをご紹介します。 なぜか毎回同じやり取り Y子は30代の女性で、街の洋菓子店に勤めています。お