歌手のロビー・ウィリアムス（52）が、過去にシンガー・ソングライターのゲイリー・バーロウ（55）に対して取った行動について、今でも罪悪感を抱いているという。長年にわたる確執を招くことになった自身の振る舞いについて、何度も謝罪を重ねてきたそうだ。 【写真】かつての人気ポップグループメンバー間に確執が 8日にロンドン・O2アカデミー・ブリクストンで行われ