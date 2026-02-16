香川県司法書士会相続無料相談会 香川県司法書士会が2026年2月28日、イオンモール高松1階（高松市香西本町）で相続無料相談会を開催します。午前10時～午後4時。予約不要。先着順で定員（約70組）に達し次第、受け付けを終了します。 2024年4月から相続した不動産の名義変更（相続登記）が法律上の義務になりました。正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありま