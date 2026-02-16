阪神・秋山拓巳ベースボール・アンバサダー（BA）が春季キャンプ休日の１６日、球団ＯＢの亀山つとむ氏と沖縄県内の２つの小学校を訪れてゲストティーチャーを務め、野球を通じた“夢授業”で交流した。宜野座村立松田小学校とうるま市立宮森小学校を訪問。ボールの捕り方や投げ方の指導や、実戦形式のゲームで楽しんだ。秋山ＢＡは「子供たちもすごく楽しそうに、熱を持ってやってくれている。僕の方も、もっと責任を持って教