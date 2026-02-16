◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）２５年のシルクロードＳで本馬場入場後に右前肢ハ行のため除外となったソンシ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ナイトオブサンダー）は、２、３勝クラスを連勝し、昇級初戦だったタンザナイトＳでも２着に入り、中京開催だった淀短距離Ｓ（４歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル）を１馬身半差で完勝した。オープンへ昇級後も、ペースに対応し