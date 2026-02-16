衆議院議員選挙に出馬した前職の辞職に伴う山形県上山市区の県議会議員補欠選挙は2月16日で告示まで4日となりました。これまでに立候補を表明しているのは、新人で前の上山市議会議員1人だけで、無投票となる公算が大きくなっています。上山市区県議補選に立候補を表明しているのは新人で前の上山市議、小松正和さん（55）です。小松さんは一級建築士事務所の代表取締役を務める一方、2023年の上山市議選で初当選しました。自民党