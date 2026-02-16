ヤクルトの２年目、田中陽翔（はると）内野手が１６日、１軍の浦添キャンプに合流した。思ってもみない好機が訪れた。田中が１軍合流の知らせを受け取ったのは１４日午後。ドラフト１位の松下が左太もも裏筋損傷、内野に転向した内山が左脇腹の張りでともに西都へ。二塁から三塁に転向した山田も左内腹斜筋肉離れで別メニュー調整となり、内野の層が薄くなったことで田中に声がかかった。１５日に沖縄入りし「うれしい気持ちは