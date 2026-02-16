「ルフィ」などと名乗り、フィリピンから広域強盗を指示したとされるグループ幹部の男に無期懲役の判決が言い渡されました。特殊詐欺グループの幹部・藤田聖也被告（41）は、2023年に東京・狛江市で90歳の女性がバールなどで殴られて死亡した強盗致死事件など7件の事件で、実行役に指示した罪などに問われています。これまでの裁判で、弁護側は「ほう助にとどまる」と主張していましたが、16日の判決で東京地裁は「組織の利益のた