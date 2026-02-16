記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村代表＝16日午後、大阪府庁日本維新の会代表の吉村洋文氏は代表再任から一夜明けた16日、「改めて気を引き締める。一致団結して前に進んでいけるよう一生懸命頑張りたい」と述べた上で、公約実現に力を尽くす考えを示した。大阪府庁で記者団の取材に応じた。高市早苗首相からの閣内協力の要請に関し「与党経験が少なく力不足なところもあるが、次の内閣改造時までには準備を整える」と強