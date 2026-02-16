乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集（タイトル未定、4月14日に新潮社から発売）の先行カット第3弾が16日、公開された。パリのスケートリンクで撮影された、スケートの衣装に身を包み、スケーティングを披露する1枚。小学2年生の時にフィギュアスケートを始め、10年にわたり取り組んでいたことから「パリのスケート場で滑りたい」と希望。映画の撮影で使われたこともある、パリにあるスケート場での撮影が実現した。着用して