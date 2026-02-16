日産系列の自動車ディーラーが委託先に無償で業務させていたとして、公正取引委員会は行政処分する方針を固めました。関係者によりますと「日産東京販売」は車の整備を委託する際、委託先に車を無償で運搬させていました。公正取引委員会はこれを下請法違反と認定し、再発防止と費用の支払いを求める勧告を出す方針を固めました。日産東京販売は2024年の夏以降、車の整備を委託した約20の業者に対し、2000台以上の車を無償で運搬さ