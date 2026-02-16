スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が15日、自身のInstagramを更新しました。大技のトリプルコーク1440の連続技を成功させ「95.00」で金メダルを獲得した戸塚選手。「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました 平昌オリンピックから北京オリンピックまで続けて出場してきましたが、自分の思うようなパフォーマンスが全くできず、本当に悔しい結果で終わってしまいま